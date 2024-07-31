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Мінус ракета і усі 89 "Шахедів" – Повітряні сили прозвітували про результати нічної роботи

Ірина БалачукСереда, 31 липня 2024, 09:46
Мінус ракета і усі 89 Шахедів – Повітряні сили прозвітували про результати нічної роботи
Мобільна вогнева група. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89-ти ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89! Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину".

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Деталі: Повідомляється, що ракету загарбники випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а "Шахеди" запускали з районів російських міст і селищ Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару був Київщина.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактичну авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року", – нагадали у Повітряних силах.

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