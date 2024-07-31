Росіяни заявили, що почали третій етап ядерних навчань з використанням "Іскандерів"

Міністерство оборони Росії оголосило, що армія агресора почала третій етап навчання нестратегічних ядерних сил та відпрацює бойове застосування зброї.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Російські військові заявили, що навчання проводяться за рішення правителя РФ Володимира Путіна.

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У повідомлення говориться, що під час навчання особовий склад ракетних з'єднань Південного і Центрального військових округів РФ "відпрацює навчально-бойові завдання отримання спеціальних навчальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв і потайного висування в призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків".

Також особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил "відпрацює спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження і вильоти в призначені райони патрулювання".

В России начался третий этап нестратегических ядерных учений. Привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ:https://t.co/fLPqS1CDWP



Видео: Минобороны России pic.twitter.com/FdNFcGFRJq ВІДЕО ДНЯ July 31, 2024

Нагадаємо: У червні у Росії відбувався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого російські та білоруські військові мали відпрацювати підготовку до бойового застосування такої зброї.

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