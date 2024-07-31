Россияне заявили, что начали третий этап ядерных учений с использованием "Искандеров"

Министерство обороны России объявило, что армия агрессора начала третий этап обучения нестратегических ядерных сил и отработает боевое применение оружия.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Российские военные заявили, что учения проводятся по решению правителя РФ Владимира Путина.

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В сообщении говорится, что во время обучения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов РФ "отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков".

Также личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил "отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования".

В России начался третий этап нестратегических ядерных учений. Привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ:https://t.co/fLPqS1CDWP



Видео: Минобороны России pic.twitter.com/FdNFcGFRJq ВИДЕО ДНЯ July 31, 2024

Напомним: В июне в России проходил второй этап обучения нестратегических ядерных сил, во время которого российские и белорусские военные должны были отработать подготовку к боевому применению такого оружия.

Что предшествовало: