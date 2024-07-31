Россияне заявили, что начали третий этап ядерных учений с использованием "Искандеров"
Министерство обороны России объявило, что армия агрессора начала третий этап обучения нестратегических ядерных сил и отработает боевое применение оружия.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: Российские военные заявили, что учения проводятся по решению правителя РФ Владимира Путина.
В сообщении говорится, что во время обучения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов РФ "отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков".
Также личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил "отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования".
В России начался третий этап нестратегических ядерных учений. Привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ:https://t.co/fLPqS1CDWP
Видео: Минобороны России pic.twitter.com/FdNFcGFRJq— ТАСС (@tass_agency) July 31, 2024ВИДЕО ДНЯ
Напомним: В июне в России проходил второй этап обучения нестратегических ядерных сил, во время которого российские и белорусские военные должны были отработать подготовку к боевому применению такого оружия.
Что предшествовало:
- В мае представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер осудил "безответственную риторику" России после того, как она объявила о намерениях провести учения по применению ядерного оружия.
- В ЕС назвали планы учений продолжением российского безответственного поведения.