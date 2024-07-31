"Штопором" у поле: Олещук показав знищення "Шахеда" вранці 31 липня
Середа, 31 липня 2024, 10:47
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збиття "Шахеда" на Східному напрямку вранці 31 липня.
Джерело: Олещук у соцмережах
Пряма мова: "Пам’ятайте, що навіть після ураження, ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу на землі!".
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Деталі: На відео зафіксовано падіння з підривом на землі ворожого дрона-камікадзе.
Також командувач оприлюднив кадри бойові роботи по ворожих "Шахедах" уночі 31 липня на південному напрямку.
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Нагадаємо: У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.