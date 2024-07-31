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"Штопором" у поле: Олещук показав знищення "Шахеда" вранці 31 липня

Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 10:47
Штопором у поле: Олещук показав знищення Шахеда вранці 31 липня
уламки збитого "Шахеда". ілюстративне ФОТО: GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY IMAGES

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збиття "Шахеда" на Східному напрямку вранці 31 липня.

Джерело: Олещук у соцмережах

Пряма мова: "Пам’ятайте, що навіть після ураження, ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу на землі!".

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Деталі: На відео зафіксовано падіння з підривом на землі ворожого дрона-камікадзе.

Також командувач оприлюднив кадри бойові роботи по ворожих "Шахедах" уночі 31 липня на південному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУвійна
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