"Штопором" в поле: Олещук показал уничтожение "Шахеда" утром 31 июля
Среда, 31 июля 2024, 10:47
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео падения сбитого "Шахеда" на Восточном направлении утром 31 июля.
Источник: Олещук в соцсетях
Прямая речь: "Помните, что даже после поражения, вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу на земле!".
Реклама:
Детали: На видео зафиксировано падение с подрывом на земле вражеского дрона-камикадзе.
Также командующий обнародовал кадры боевые работы по вражеским "Шахедам" ночью 31 июля на южном направлении.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.