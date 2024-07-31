"Штопором" в поле: Олещук показал уничтожение "Шахеда" утром 31 июля

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео падения сбитого "Шахеда" на Восточном направлении утром 31 июля.

Источник: Олещук в соцсетях

Прямая речь: "Помните, что даже после поражения, вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу на земле!".

Реклама:

Детали: На видео зафиксировано падение с подрывом на земле вражеского дрона-камикадзе.

Также командующий обнародовал кадры боевые работы по вражеским "Шахедам" ночью 31 июля на южном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.