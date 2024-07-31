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Більше 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ

Олександр ШумілінСереда, 31 липня 2024, 11:40
Більше 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ
Фото ілюстративне

Після набуття чинності закону, що дав можливість окремим групам в’язнів підписувати контракт із ЗСУ, такою можливістю скористалися щонайменше 3611 засуджених.

Джерело: дані наводить NGL.media

Дослівно: "Аналіз судового реєстру показує, що за три місяці такою можливістю (звільнення в обмін на військову службу – ред.) уже скористались 3611 засуджених. Це більше 13% від загальної кількості в’язнів в українських колоніях (за даними Мін’юсту, станом на 15 травня в українських колоніях і тюрмах перебували 27471 засуджених). Загалом уряд розраховує на мобілізацію не менше 4 тис. засуджених, раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська. Це фактично повноцінна окрема бригада ЗСУ".

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Деталі: У виданні вказують, що найбільше бажаючих служити у ЗСУ було в останні два тижні травня, коли закон лише вступив у силу.

"Якщо аналізувати характер злочинів, вчинених уже колишніми в’язнями, то абсолютна більшість з них були засуджені за крадіжки, грабежі, розбої чи тяжкі тілесні ушкодження – у тому числі і такі, що спричинили смерть потерпілого. Майже усі вони служитимуть виключно на стрілецьких посадах. Судячи з судових ухвал, лише кілька звільнених служитимуть санітарами, кухарями чи водіями", - йдеться у тексті.

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 липня секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що у Збройних силах уже служать 3,8 тисяч звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ.

Теми: в'язниця
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