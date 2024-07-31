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Более 13% от всех заключенных в Украине освободились, чтобы служить в ВСУ

Александр ШумилинСреда, 31 июля 2024, 11:40
Более 13% от всех заключенных в Украине освободились, чтобы служить в ВСУ
Фото иллюстративное

После вступления в силу закона, который дал возможность отдельным группам заключенных подписывать контракт с ВСУ, такой возможностью воспользовались по меньшей мере 3611 осужденных.

Источник: данные приводит NGL.media

Дословно: "Анализ судебного реестра показывает, что за три месяца такой возможностью (освобождение в обмен на военную службу - ред.) уже воспользовались 3611 осужденных. Это более 13% от общего количества заключенных в украинских колониях (по данным Минюста, по состоянию на 15 мая в украинских колониях и тюрьмах находились 27471 осужденных). В целом правительство рассчитывает на мобилизацию не менее 4 тыс. осужденных, ранее заявлял министр юстиции Денис Малюська. Это фактически полноценная отдельная бригада ВСУ".

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Детали: В издании указывают, что больше всего желающих служить в ВСУ было в последние две недели мая, когда закон только вступил в силу.

"Если анализировать характер преступлений, совершенных уже бывшими заключенными, то абсолютное большинство из них были осуждены за кражи, грабежи, разбои или тяжкие телесные повреждения - в том числе и такие, которые повлекли смерть потерпевшего. Почти все они будут служить исключительно на стрелковых должностях. Судя по судебным постановлениям, лишь несколько уволенных будут служить санитарами, поварами или водителями", - говорится в тексте.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 июля секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Вооруженных силах уже служат 3,8 тысяч освобожденных заключенных, которые подписали контракт с ВСУ.

Темы: тюрьма
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