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Зеленський відреагував на збиті вночі "Шахеди: Така ж ефективність захисту потрібна від ракет

Станіслав ПогоріловСереда, 31 липня 2024, 13:30
Зеленський відреагував на збиті вночі Шахеди: Така ж ефективність захисту потрібна від ракет
Фото: Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив, що збиття усіх 89 ворожих "Шахедів" за ніч 31 липня свідчить про можливість України захистити своє небо від російських ударів при достатньому забезпеченні.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "89 "Шахедів" збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення".

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Деталі: За його словами, така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта.

 

"І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів – достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно", - зазначив Зеленський.

 

Нагадаємо: У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.

Теми: ЗеленськийШахедвійна
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