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Зеленский отреагировал на сбитые ночью "Шахеды": Такая же эффективность защиты нужна от ракет

Станислав ПогориловСреда, 31 июля 2024, 13:30
Зеленский отреагировал на сбитые ночью Шахеды: Такая же эффективность защиты нужна от ракет
Фото: Зеленский в Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что сбитие всех 89 вражеских "Шахедов" за ночь 31 июля свидетельствует о возможности Украины защитить свое небо от российских ударов при достаточном обеспечении.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "89 "Шахедов" сбито за минувшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение".

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Детали: По его словам, такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта.

 

"И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и точно", - отметил Зеленский.

 

Напомним: В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.

Темы: ЗеленскийШахедвойна
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