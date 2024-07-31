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"Воєнкори" РФ повідомляють, що над Донецьком збито вертоліт Мі-8 армії РФ – ВВС

Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 18:01
Воєнкори РФ повідомляють, що над Донецьком збито вертоліт Мі-8 армії РФ – ВВС
Мф-8 ілюстративне фото з Вікіпедії

Російські "воєнкори" повідомили, що над тимчасово окупованим Донецьком було збито вертоліт Мі-8 армії РФ - можливо, за допомогою дрона.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Видання звертає увагу, що одразу кілька російських провоєнних телеграм-каналів повідомляють, що над Донецьком був збитий вертоліт армії РФ Мі-8. Автори деяких каналів стверджують, що для цього українські сили вперше використовували безпілотник.

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Російський "воєнкор" Борис Рожин пише, що українські війська "підловили" Мі-8 у момент зльоту за допомогою дрона, і це сталося на великій відстані від лінії фронту.

Інший Z-канал, "Воевода вещает", спочатку також написав про те, що для знищення гелікоптера було використано безпілотник. Однак потім він розмістив пост, у якому сказано, що, за словами свідків, по вертольоту влучив снаряд, випущений із реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Український журналіст Юрій Бутусов пише у своєму каналі, що якщо дані про удар по вертольоту за допомогою дрона підтвердяться, "то це історичне досягнення, гідне найвищих нагород України".

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство оборони Росії дані про збитий вертоліт не коментувало. Українське військове керівництво також не повідомляло про спецоперацію.

Теми: війнаРосія
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