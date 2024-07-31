"Воєнкори" РФ повідомляють, що над Донецьком збито вертоліт Мі-8 армії РФ – ВВС

Російські "воєнкори" повідомили, що над тимчасово окупованим Донецьком було збито вертоліт Мі-8 армії РФ - можливо, за допомогою дрона.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Видання звертає увагу, що одразу кілька російських провоєнних телеграм-каналів повідомляють, що над Донецьком був збитий вертоліт армії РФ Мі-8. Автори деяких каналів стверджують, що для цього українські сили вперше використовували безпілотник.

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Російський "воєнкор" Борис Рожин пише, що українські війська "підловили" Мі-8 у момент зльоту за допомогою дрона, і це сталося на великій відстані від лінії фронту.

Інший Z-канал, "Воевода вещает", спочатку також написав про те, що для знищення гелікоптера було використано безпілотник. Однак потім він розмістив пост, у якому сказано, що, за словами свідків, по вертольоту влучив снаряд, випущений із реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Український журналіст Юрій Бутусов пише у своєму каналі, що якщо дані про удар по вертольоту за допомогою дрона підтвердяться, "то це історичне досягнення, гідне найвищих нагород України".

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Міністерство оборони Росії дані про збитий вертоліт не коментувало. Українське військове керівництво також не повідомляло про спецоперацію.