"Военкоры" РФ сообщают, что над Донецком сбит вертолет Ми-8 армии РФ – ВВС

Российские "военкоры" сообщили, что над временно оккупированным Донецком сбит вертолет Ми-8 армии РФ — возможно, при помощи дрона.

Источник: русская служба ВВС

Детали: Издание обращает внимание, что сразу несколько российских провоенных телеграм-каналов сообщают, что над Донецком был сбит вертолет армии РФ Ми-8. Авторы некоторых каналов утверждают, что для этого украинские силы впервые использовали беспилотник.

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Известный российский "военкор" Борис Рожин пишет, что украинские войска "подловили" Ми-8 в момент взлета при помощи дрона, и это произошло на большом расстоянии от линии фронта.

Другой Z-канал, "Воевода вещает", сначала также написал о том, что для уничтожения вертолета был использован беспилотник. Однако затем он разместил пост, в котором сказано, что, по словам свидетелей, по вертолету попал снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Украинский журналист Юрий Бутусов пишет в своем канале, что если данные об ударе по вертолету при помощи дрона подтвердятся, "то это историческое достижение, достойное самых высоких наград Украины".

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Министерство обороны России данные о сбитом вертолете не комментировало. Украинское военное руководство также не сообщало о спецоперации.