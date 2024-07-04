В ОП спростували, що Зеленський дасть інтерв'ю скандальному журналісту Карлсону

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про інтерв'ю президента з американським скандальним журналістом Такером Карлсоном, який раніше брав інтерв'ю у правителя РФ.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає".

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Що було раніше: 4 липня в соцмережі X Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія: