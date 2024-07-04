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В ОП спростували, що Зеленський дасть інтерв'ю скандальному журналісту Карлсону

Альона Мазуренко Четвер, 4 липня 2024, 11:20
В ОП спростували, що Зеленський дасть інтерв'ю скандальному журналісту Карлсону
Зеленський, фото: ОП

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про інтерв'ю президента з американським скандальним журналістом Такером Карлсоном, який раніше брав інтерв'ю у правителя РФ.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає".

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Що було раніше: 4 липня в соцмережі X Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія: 

  • 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".
  • Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіном та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами. Зокрема, прозвучала фраза: "Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув".

Теми: ЗеленськийПутінскандалЗМІ
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