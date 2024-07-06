В Ірані обрали президента – другий тур пройшов з історично низькою явкою
У другому турі президентських виборів в Ірані, які провели 5 липня, переміг Масуд Пезешкіан, що обіцяв "відкрити країну для світу та забезпечити свободи".
Джерело: Reuters з посиланням на МВС, Пезешкіан у Twitter
Дослівно: "Набравши більшість голосів у п'ятницю, Пезешкіан став наступним президентом Ірану"
Деталі: Виборці обирали наступника покійного президента Ебрагіма Раїсі, який загинув у травневій аварії гелікоптера, з абсолютно низькою явкою – понад 60% громадян утрималися від голосування.
Журналісти зазначають, що вибори не матимуть значного впливу на політику Ісламської Республіки, але новий президент братиме активну участь у виборі наступника аятоли Алі Хаменеї, 85-річного верховного лідера Ірану, який приймає рішення з найважливіших державних питань.
Пряма мова Пезешкіана: "Шановний народе Ірану, вибори закінчилися, і це лише початок нашого партнерства.
Важкий шлях попереду, але з вашою підтримкою, співчуттям і довірою я простягаю вам руку і клянусь своєю честю, що не залишу вас на цьому шляху".
Що передувало:
- Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю.
- 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.
- Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.
- Аварія гелікоптера Раїсі сталась через технічну несправність.