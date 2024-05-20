Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ЗМІ написали, що гелікоптер з президентом Ірану впав через "технічну несправність

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 20:11
ЗМІ написали, що гелікоптер з президентом Ірану впав через технічну несправність
іБРАГІМ РАЇСІ. ФОТО GETTY IMAGES

Іранське агентство IRNA стверджує, що аварія гелікоптера з президентом Ірану Ібрагіма Раїсі сталась через технічну несправність.

Джерело: IRNA

Деталі: У матеріалі з архівними фотографіями загиблого президента написали, що він "загинув у неділю 19 травня 2024 року в аварії вертольота, яка сталася через технічну несправність".

Реклама:

Керівник Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мухаммед Багрі заявив, що делегація військових разом з експертами на місці авіатрощі почали розслідування причин аварії, передає IRNA. Їх начебто мають повідомити пізніше.

Що передувало:

  • Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю.
  • 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.

  • Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

    ВІДЕО ДНЯ

Теми: Іранкатастрофиавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - Forbes

Міноборони: Через "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли 710 тисяч українців 

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

Усі новини...
Іран
Боррель: ЄС співчуває через загибель президента Ірану Раїсі
Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом
У Німеччині обурені заявою єврокомісара про "солідарність ЄС" після аварії з президентом Ірану
Останні новини
17:08
відеоВ Україні запрацював третій табір для військовополонених росіян
16:59
Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - Forbes
16:56
Санкції проти РФ не мають жодного впливу за межами країн Заходу - FT
16:45
Українці вибороли золото на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
16:45
Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії - МЗС країни
16:44
Як завершити грудне вигодовування без шкоди для мами і дитини: рекомендації медиків
16:44
фотоРосіяни обстріляли прифронтовий Лиман: поранення отримали 8 мирних мешканців
16:22
У Харкові прогриміла серія вибухів – ЗМІ
16:20
Як повинні перевіряти військово-облікові документи під час мобілізації: пояснення
16:11
Raiffeisen Bank заборонить росіянам переказувати долари за кордон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: