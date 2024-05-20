ЗМІ написали, що гелікоптер з президентом Ірану впав через "технічну несправність

Іранське агентство IRNA стверджує, що аварія гелікоптера з президентом Ірану Ібрагіма Раїсі сталась через технічну несправність.

Джерело: IRNA

Деталі: У матеріалі з архівними фотографіями загиблого президента написали, що він "загинув у неділю 19 травня 2024 року в аварії вертольота, яка сталася через технічну несправність".

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Керівник Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мухаммед Багрі заявив, що делегація військових разом з експертами на місці авіатрощі почали розслідування причин аварії, передає IRNA. Їх начебто мають повідомити пізніше.

Що передувало: