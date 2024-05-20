ЗМІ написали, що гелікоптер з президентом Ірану впав через "технічну несправність
Іранське агентство IRNA стверджує, що аварія гелікоптера з президентом Ірану Ібрагіма Раїсі сталась через технічну несправність.
Джерело: IRNA
Деталі: У матеріалі з архівними фотографіями загиблого президента написали, що він "загинув у неділю 19 травня 2024 року в аварії вертольота, яка сталася через технічну несправність".
Керівник Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мухаммед Багрі заявив, що делегація військових разом з експертами на місці авіатрощі почали розслідування причин аварії, передає IRNA. Їх начебто мають повідомити пізніше.
Що передувало:
- Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю.
- 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.
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Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.ВІДЕО ДНЯ