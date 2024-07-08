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У Києві є влучання у житловий будинок, зруйнований під’їзд, під завалами чути голоси − Кличко

Ірина БалачукПонеділок, 8 липня 2024, 13:11
У Києві є влучання у житловий будинок, зруйнований під’їзд, під завалами чути голоси − Кличко
Наслідки російського удару по Києву. Фото ДСНС

У результаті російського ракетного удару є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: міський голова у Telegram, ДСНС в Facebook

Пряма мова мера: "Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені під’їзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців".

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Деталі: За даними ДСНС, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, саме в цьому районі 5 людей загинули та 4 травмовані. Повідомляється, що травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.

Згодом мер Києва з місця події повідомив, що мова йде про будинок на Сирці, у ньому зруйновані приблизно 17 квартир.

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Пряма мова Кличка: "Рятувальники працюють, ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо все, щоб врятувати". 

 
скриншот з відео Кличка

Також, за його словами, пошкоджений будинок навпроти.

Передісторія: 

Теми: Київракетний удар
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