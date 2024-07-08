У Києві є влучання у житловий будинок, зруйнований під’їзд, під завалами чути голоси − Кличко
У результаті російського ракетного удару є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Джерело: міський голова у Telegram, ДСНС в Facebook
Пряма мова мера: "Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені під’їзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців".
Зруйнований під’їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Відео з Telegram нардепа Олексія Гончаренка pic.twitter.com/TJS28XoyaA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024
Деталі: За даними ДСНС, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, саме в цьому районі 5 людей загинули та 4 травмовані. Повідомляється, що травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.
Згодом мер Києва з місця події повідомив, що мова йде про будинок на Сирці, у ньому зруйновані приблизно 17 квартир.
Пряма мова Кличка: "Рятувальники працюють, ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо все, щоб врятувати".
Також, за його словами, пошкоджений будинок навпроти.
Передісторія:
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленья".
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
- У результаті російськкого ракетного удару у Києві 8 людей загинули та 15 постраждали, під завалами лікарні Охматдит можуть бути люди.