У Києві є влучання у житловий будинок, зруйнований під’їзд, під завалами чути голоси − Кличко

У результаті російського ракетного удару є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: міський голова у Telegram, ДСНС в Facebook

Пряма мова мера: "Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені під’їзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців".

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Зруйнований під’їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Відео з Telegram нардепа Олексія Гончаренка pic.twitter.com/TJS28XoyaA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Деталі: За даними ДСНС, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, саме в цьому районі 5 людей загинули та 4 травмовані. Повідомляється, що травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.

Згодом мер Києва з місця події повідомив, що мова йде про будинок на Сирці, у ньому зруйновані приблизно 17 квартир.

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Пряма мова Кличка: "Рятувальники працюють, ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо все, щоб врятувати".

скриншот з відео Кличка

Також, за його словами, пошкоджений будинок навпроти.

Передісторія: