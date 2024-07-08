КМВА: Унаслідок атаки на "Охматдит" відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих

Станом на вечір 8 липня внаслідок атаки на лікарню "Охматдит" у Києві відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих.

Джерело: КМВА

Деталі: Як повідомляють у КМВА, загиблі – лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу.

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7 дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені, дані ще не остаточні: рятувальна операція триває.

Дослівно: "У момент ракетної атаки в "Охматдиті" перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж – працівників лікарні. Евакуація пацієнтів продовжується.

Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій (де дітям проводять діаліз) НДСЛ "Охматдит". У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії".

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