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КМВА: Унаслідок атаки на "Охматдит" відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 23:38
КМВА: Унаслідок атаки на Охматдит відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих
Фото з Telegram-каналу КМВА

Станом на вечір 8 липня внаслідок атаки на лікарню "Охматдит" у Києві відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих.

Джерело: КМВА

Деталі: Як повідомляють у КМВА, загиблі – лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу.

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7 дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені, дані ще не остаточні: рятувальна операція триває.

Дослівно: "У момент  ракетної атаки в "Охматдиті" перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж – працівників лікарні. Евакуація пацієнтів продовжується.

Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій (де дітям проводять діаліз) НДСЛ "Охматдит". У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.
  • Станом на 14.30, за даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
  • Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ,  для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
  • Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.
  • Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.

Теми: ракетний ударКиїввійнадіти
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