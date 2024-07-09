У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

У Білому домі засудили удари Росії по дитячій клініці "Охматдит" та пообіцяли протягом цього тижня послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень очільнику Росії Володимиру Путіну.

Джерело: радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, "Голос Америки"

Деталі: Він заявив, що для Путіна це "нормально бити по цивільній інфраструктурі" і йому "байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках".

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Водночас журналісти на брифінгу запитали Кірбі, чи не є подібна атака росіян певним сигналом напередодні саміту НАТО, що має пройти з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

Пряма мова: "Я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення. Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну".

Ще деталі: Росія, за словами Кірбі, посилила свою кампанію проти української енергосистеми, навмисно "позбавляючи мирне населення світла" перед осінню та зимою. Посадовець Білого дому анонсував, що на саміті НАТО буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

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