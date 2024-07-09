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У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 00:59
У Білому домі пообіцяли сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну
Джон Кірбі, фото: Getty Images

У Білому домі засудили удари Росії по дитячій клініці "Охматдит" та пообіцяли протягом цього тижня послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень очільнику Росії Володимиру Путіну.

Джерело: радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, "Голос Америки"

Деталі: Він заявив, що для Путіна це "нормально бити по цивільній інфраструктурі" і йому "байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках".

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Водночас журналісти на брифінгу запитали Кірбі, чи не є подібна атака росіян певним сигналом напередодні саміту НАТО, що має пройти з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

Пряма мова: "Я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення. Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну".

Ще деталі: Росія, за словами Кірбі, посилила свою кампанію проти української енергосистеми, навмисно "позбавляючи мирне населення світла" перед осінню та зимою. Посадовець Білого дому анонсував, що на саміті НАТО буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.
  • Станом на 14.30, за даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
  • Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ,  для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
  • Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.
  • Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.

Теми: ПутінСШАвійна
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