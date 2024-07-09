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Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 02:20
Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та разом з союзниками оголосить про "нові заходи з посилення протиповітряної оборони України".

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Деталі: За його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. 

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Він наголосив, що вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб не ігнорував російську агресію. 

Пряма мова: "Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.
  • Станом на 14.30, за даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
  • Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ,  для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
  • Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.
  • Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.

Теми: СШАБайден
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