Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

Президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та разом з союзниками оголосить про "нові заходи з посилення протиповітряної оборони України".

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Деталі: За його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії.

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Він наголосив, що вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб не ігнорував російську агресію.

Пряма мова: "Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України".

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