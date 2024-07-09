Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу

Станом на ранок 9 липня, рятувальники зняли всі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу "Охматдиту", на щастя, нікого не виявили.

Джерело: пресслужба МВС у коментарі УП

Деталі: У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тонн будівельних матеріалів.

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Що передувало: Раніше правоохоронці припускали, що в підвалі зруйнованого корпусу могли переховуватися діти і медперсонал лікарні.

Передісторія: