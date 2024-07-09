Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
Вівторок, 9 липня 2024, 09:29
Станом на ранок 9 липня, рятувальники зняли всі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу "Охматдиту", на щастя, нікого не виявили.
Джерело: пресслужба МВС у коментарі УП
Деталі: У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тонн будівельних матеріалів.
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Що передувало: Раніше правоохоронці припускали, що в підвалі зруйнованого корпусу могли переховуватися діти і медперсонал лікарні.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. Пошуково-рятувальні роботи тривали і в ніч на 9 липня.
- За даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.