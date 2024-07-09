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У Держдепі США висловилися щодо пропозиції України й Польщі про збиття ракет РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 9 липня 2024, 11:35
У Держдепі США висловилися щодо пропозиції України й Польщі про збиття ракет РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

 У Державному департаменті США припустили, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть обговорити питання потенційного збиття в українському небі російських ракет, що летять у напрямку Польщі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллер

Деталі: Напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. У Міллера запитали, якою є позиція США щодо цієї ідеї.

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"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав.

Цього тижня у них буде саміт, і я впевнений, що це можна буде обговорити, якщо він (Дональд Туск) захоче це зробити", – зазначив Міллер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та глава уряду Польщі Туск у понеділок підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський повідомив, що угода передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Теми: СШАУкраїнаПольща
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