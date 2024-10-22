СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність
Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронними органами у 2024 році викрила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях, внаслідок чого скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.
Джерело: голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО
Деталі: Малюк повідомив, що СБУ системно працює над викоріненням корупції в системі МСЕК, яка негативно впливає на обороноздатність країни та мобілізаційні процеси.
Пряма мова: "Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам".
Деталі: Малюк зазначив, що у 2024 році підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовці МСЕК, ще 9 осіб уже засуджено. Крім того, скасовано 4106 висновків про інвалідність, які були оформлені на підставі фальшивих документів.
СБУ також припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань у різних регіонах України. Наприклад, у Харківській області викрито злочинну групу з 13 членів обласного МСЕК, які за гроші продавали підроблені меддовідки ухилянтам для зняття з військового обліку. Під час обшуків вилучено понад 650 тисяч доларів.
Подібні схеми виявлені також у Рівненській, Миколаївській та Закарпатській областях.
Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.
Передісторія:
- 22 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.
- 4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.
- У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.
- Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.
- Правоохоронці викрили голову МСЕК Харкова, який разом з 12 спільниками, за 2-5 тис. доларів надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели 89 обшуків, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.