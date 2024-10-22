Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Іван Д'яконовВівторок, 22 жовтня 2024, 16:17
СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність
Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронними органами у 2024 році викрила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях, внаслідок чого скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО

Деталі: Малюк повідомив, що СБУ системно працює над викоріненням корупції в системі МСЕК, яка негативно впливає на обороноздатність країни та мобілізаційні процеси. 

Реклама:

Пряма мова: "Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам".

Деталі: Малюк зазначив, що у 2024 році підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовці МСЕК, ще 9 осіб уже засуджено. Крім того, скасовано 4106 висновків про інвалідність, які були оформлені на підставі фальшивих документів.

СБУ також припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань у різних регіонах України. Наприклад, у Харківській області викрито злочинну групу з 13 членів обласного МСЕК, які за гроші продавали підроблені меддовідки ухилянтам для зняття з військового обліку. Під час обшуків вилучено понад 650 тисяч доларів.

РЕКЛАМА:

Подібні схеми виявлені також у Рівненській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Передісторія:

  • 22 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. 
  • 4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.
  • У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.
  • Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.
  • Правоохоронці викрили голову МСЕК Харкова, який разом з 12 спільниками, за 2-5 тис. доларів надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели 89 обшуків, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.

корупціяухилянтиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
корупція
Без засідання РНБО. Як у Зеленського мають полікувати корупцію в МСЕК
Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва від обов’язків після розслідування Bihus.Info
450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини
Останні новини
17:35
відеоУ Львові нетверезий водій вимагав у патрульних повернути права, погрожуючи гранатою
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: