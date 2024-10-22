СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронними органами у 2024 році викрила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях, внаслідок чого скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО

Деталі: Малюк повідомив, що СБУ системно працює над викоріненням корупції в системі МСЕК, яка негативно впливає на обороноздатність країни та мобілізаційні процеси.

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Пряма мова: "Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам".

Деталі: Малюк зазначив, що у 2024 році підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовці МСЕК, ще 9 осіб уже засуджено. Крім того, скасовано 4106 висновків про інвалідність, які були оформлені на підставі фальшивих документів.

СБУ також припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань у різних регіонах України. Наприклад, у Харківській області викрито злочинну групу з 13 членів обласного МСЕК, які за гроші продавали підроблені меддовідки ухилянтам для зняття з військового обліку. Під час обшуків вилучено понад 650 тисяч доларів.

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Подібні схеми виявлені також у Рівненській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Передісторія: