Генпрокурор Костін йде у відставку

Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку.

Джерело: Костін у Telegram

Деталі: Зеленський у вівторок провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

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Костін визнав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

Він додав, що зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.



Пряма мова: "Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора".

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