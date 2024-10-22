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Генпрокурор Костін йде у відставку

Валентина РоманенкоВівторок, 22 жовтня 2024, 17:12
Генпрокурор Костін йде у відставку
Костін. фото ОГП

Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку.

Джерело: Костін у Telegram

Деталі: Зеленський у вівторок провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

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Костін визнав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

Він додав, що зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

Пряма мова: "Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора".

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Передісторія:

  • 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
  • Сам Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом. Водночас пізніше він попросив звільнити його з посади.

Офіс генпрокурора
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