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Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

Валентина РоманенкоВівторок, 22 жовтня 2024, 17:03
Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК
фото ОП

У вівторок 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, як стверджується, було ухвалено низку рішень щодо усунення корупційної складової з роботи медико-соціальних експертних комісій.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський зазначає, що правоохоронці доповіли про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

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За словами президента, РНБО визначила перелік рішень, "які повернуть справедливість", а він затвердив їх указом.

Пряма мова: "Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

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Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною".

Деталі: Зеленський додав, що доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення.

За його словами, також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

Передісторія:

  • 22 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. 
  • 4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.
  • У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.
  • Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.
  • Правоохоронці викрили голову МСЕК Харкова, який разом з 12 спільниками, за 2-5 тис. доларів надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели 89 обшуків, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.

ухилянтиРНБО
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