Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

У вівторок 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, як стверджується, було ухвалено низку рішень щодо усунення корупційної складової з роботи медико-соціальних експертних комісій.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський зазначає, що правоохоронці доповіли про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

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За словами президента, РНБО визначила перелік рішень, "які повернуть справедливість", а він затвердив їх указом.

Пряма мова: "Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

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Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною".

Деталі: Зеленський додав, що доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення.

За його словами, також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

Передісторія: