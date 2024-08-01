Китай може примусити Росію зупинити війну – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України.

Джерело: інтерв’ю Зеленського представникам французьких ЗМІ

Пряма мова президента: "Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС".

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Деталі: За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.

На його думку, посередницька позиція – не сильна.

"Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.

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Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", – підсумував Зеленський.

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