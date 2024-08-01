Китай може примусити Росію зупинити війну – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України.
Джерело: інтерв’ю Зеленського представникам французьких ЗМІ
Пряма мова президента: "Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС".
Деталі: За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.
На його думку, посередницька позиція – не сильна.
"Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.
Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Раніше Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром, крім цього голову китайського МЗС Ван Ї запросили до України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає "тимчасових рішень", а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України.
- Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
- 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідував Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.