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США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку

Олена ІвашківСубота, 10 серпня 2024, 03:46
США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку
прапор Ізраїлю, фото: Pixabay

Вашингтон надасть Ізраїлю 3,5 мільярда доларів на американську зброю і військову техніку, заявив у п'ятницю Державний департамент США. 

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Ці гроші надали через кілька місяців після того, як Конгрес США виділив їх для Ізраїлю у квітні.

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Представник Держдепартаменту заявив у п'ятницю, що відомство повідомило Конгрес у четвер про те, що уряд має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Напруженість на Близькому Сході зростає, і багато хто побоюється розширення війни Ізраїлю в Секторі Гази, яка вже забрала десятки тисяч життів і спричинила гуманітарну кризу.

Ризик ескалації на Близькому Сході зріс після нещодавніх вбивств лідера палестинського ісламістського угрупування Хамас Ісмаїла Ганії в Ірані та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті, що викликали погрози відплати Ізраїлю.

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Нагадаємо:

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявляв, що перемовини щодо перемир’я на Близькому Сході – на фінальному етапі
  • У четвер США, Єгипет і Катар опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників.
  • Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "залишилося укласти лише деталі реалізації". 
  • Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори наступного тижня. ХАМАС не відповів на заклик.
  • Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.

ІзраїльСША
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