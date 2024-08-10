США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку
Вашингтон надасть Ізраїлю 3,5 мільярда доларів на американську зброю і військову техніку, заявив у п'ятницю Державний департамент США.
Деталі: Ці гроші надали через кілька місяців після того, як Конгрес США виділив їх для Ізраїлю у квітні.
Представник Держдепартаменту заявив у п'ятницю, що відомство повідомило Конгрес у четвер про те, що уряд має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування.
Напруженість на Близькому Сході зростає, і багато хто побоюється розширення війни Ізраїлю в Секторі Гази, яка вже забрала десятки тисяч життів і спричинила гуманітарну кризу.
Ризик ескалації на Близькому Сході зріс після нещодавніх вбивств лідера палестинського ісламістського угрупування Хамас Ісмаїла Ганії в Ірані та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті, що викликали погрози відплати Ізраїлю.
Нагадаємо:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявляв, що перемовини щодо перемир’я на Близькому Сході – на фінальному етапі.
- У четвер США, Єгипет і Катар опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників.
- Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "залишилося укласти лише деталі реалізації".
- Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори наступного тижня. ХАМАС не відповів на заклик.
- Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.