США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку

Вашингтон надасть Ізраїлю 3,5 мільярда доларів на американську зброю і військову техніку, заявив у п'ятницю Державний департамент США.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Ці гроші надали через кілька місяців після того, як Конгрес США виділив їх для Ізраїлю у квітні.

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Представник Держдепартаменту заявив у п'ятницю, що відомство повідомило Конгрес у четвер про те, що уряд має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Напруженість на Близькому Сході зростає, і багато хто побоюється розширення війни Ізраїлю в Секторі Гази, яка вже забрала десятки тисяч життів і спричинила гуманітарну кризу.

Ризик ескалації на Близькому Сході зріс після нещодавніх вбивств лідера палестинського ісламістського угрупування Хамас Ісмаїла Ганії в Ірані та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті, що викликали погрози відплати Ізраїлю.

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