США предоставят Израилю $3,5 млрд на американское оружие и технику
Вашингтон предоставит Израилю 3,5 миллиарда долларов на американское оружие и военную технику, заявил в пятницу Государственный департамент США.
Детали: Эти деньги предоставили через несколько месяцев после того, как Конгресс США выделил их для Израиля в апреле.
Представитель Госдепартамента заявил в пятницу, что ведомство сообщило Конгресс в четверг о том, что правительство намерено выделить Израилю миллиарды долларов иностранного военного финансирования.
Напряженность на Ближнем Востоке растет, и многие опасаются расширения войны Израиля в Секторе Газа, которая уже унесла десятки тысяч жизней и вызвала гуманитарный кризис.
Риск эскалации на Ближнем Востоке возрос после недавних убийств лидера палестинской исламистской группировки Хамас Исмаила Хании в Иране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте, вызвавших угрозы возмездия Израиля.
Напомним:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявлял, что переговоры о перемирии на Ближнем Востоке – на финальном этапе.
- В четверг США, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.
- Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".
- Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры на следующей неделе. ХАМАС не ответил на призыв.
- Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.