США предоставят Израилю $3,5 млрд на американское оружие и технику

Вашингтон предоставит Израилю 3,5 миллиарда долларов на американское оружие и военную технику, заявил в пятницу Государственный департамент США.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Эти деньги предоставили через несколько месяцев после того, как Конгресс США выделил их для Израиля в апреле.

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Представитель Госдепартамента заявил в пятницу, что ведомство сообщило Конгресс в четверг о том, что правительство намерено выделить Израилю миллиарды долларов иностранного военного финансирования.

Напряженность на Ближнем Востоке растет, и многие опасаются расширения войны Израиля в Секторе Газа, которая уже унесла десятки тысяч жизней и вызвала гуманитарный кризис.

Риск эскалации на Ближнем Востоке возрос после недавних убийств лидера палестинской исламистской группировки Хамас Исмаила Хании в Иране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте, вызвавших угрозы возмездия Израиля.

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