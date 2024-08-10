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Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

Олена ІвашківСубота, 10 серпня 2024, 07:10
Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані
Самер Махмуд аль-Хаджа, фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ завдав авіаудару в районі Сидона в Лівані і ліквідував старшого командира терористичної організації ХАМАС в Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.

Джерело: Спільна заява ЦАХАЛу та Армії оборони Ізраїлю у Telegram

Деталі: Як йдеться у заяві, Самер відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території.

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Він був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва, розташованому в районі Сидона, і відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль. 

Нагадаємо:

  • Ризик ескалації на Близькому Сході зріс після нещодавніх вбивств лідера палестинського ісламістського угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії в Ірані та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті, що викликали погрози відплати Ізраїлю.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявляв, що перемовини щодо перемир’я на Близькому Сході – на фінальному етапі
  • У четвер США, Єгипет і Катар опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників. Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "залишилося укласти лише деталі реалізації". 
  • Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори наступного тижня. ХАМАС не відповів на заклик.
  • Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.

ІзраїльХАМАСвійна
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