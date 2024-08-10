Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані
Субота, 10 серпня 2024, 07:10
ЦАХАЛ завдав авіаудару в районі Сидона в Лівані і ліквідував старшого командира терористичної організації ХАМАС в Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.
Джерело: Спільна заява ЦАХАЛу та Армії оборони Ізраїлю у Telegram
Деталі: Як йдеться у заяві, Самер відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території.
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Він був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва, розташованому в районі Сидона, і відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль.
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