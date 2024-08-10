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Армия Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане

Алена ИвашкивСуббота, 10 августа 2024, 07:10
Армия Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане
Самер Махмуд аль-Хаджа, фото из открытых источников

ЦАХАЛ нанес авиаудар в районе Сидона в Ливане и ликвидировал старшего командира террористической организации ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

Источник: Совместное заявление ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля в Telegram

Детали: Как говорится в заявлении, Самер отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории.

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Он был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва, расположенном в районе Сидона, и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.

Напомним:

  • Риск эскалации на Ближнем Востоке возрос после недавних убийств лидера палестинской исламистской группировки Хамас Исмаила Хании в Иране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте, вызвавших угрозы возмездия Израиля.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявлял, что переговоры о перемирии на Ближнем Востоке – на финальном этапе.
  • В четверг США, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.
  • Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".
  • Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры на следующей неделе. ХАМАС не ответил на призыв.
  • Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.

ИзраильХАМАСвойна
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