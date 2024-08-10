Армия Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ нанес авиаудар в районе Сидона в Ливане и ликвидировал старшего командира террористической организации ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

Источник: Совместное заявление ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля в Telegram

Детали: Как говорится в заявлении, Самер отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории.

Реклама:

Он был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва, расположенном в районе Сидона, и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.

Напомним: