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Двох дітей ідентифікували серед загиблих у Костянтинівці

Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 11:10
Двох дітей ідентифікували серед загиблих у Костянтинівці
фото: ОГП

Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці Донецької області ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, загинули дівчата 9 та 11 років.

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Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.

Нагадаємо:

  • У п'ятницю вдень Росія завдала потужного ракетного удару по торгівельному центру в центрі міста Костянтинівка Донецької області. Зокрема, постраждали супермаркет "ЕКО маркет" і відділення пошти.
  • За останніми даними, внаслідок ракетного удару росіян по торгівельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше 14 людей, іще 43 дістали поранення.

Костянтинівкаобстріл
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