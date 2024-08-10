Двох дітей ідентифікували серед загиблих у Костянтинівці

Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці Донецької області ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, загинули дівчата 9 та 11 років.

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Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.

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