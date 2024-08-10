Двух детей идентифицировали среди погибших в Константиновке

По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицированы тела 2 погибших детей.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, погибли девочки 9 и 11 лет.

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Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка.

Напомним: