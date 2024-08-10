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Двух детей идентифицировали среди погибших в Константиновке

Роман ПетренкоСуббота, 10 августа 2024, 11:10
Двух детей идентифицировали среди погибших в Константиновке
фото: ОГП

По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицированы тела 2 погибших детей.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, погибли девочки 9 и 11 лет.

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Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка.

Напомним:

  • В пятницу днем Россия нанесла мощный ракетный удар по торговому центру в центре города Константиновка Донецкой области. В частности, пострадали супермаркет "ЭКО маркет" и отделение почты.
  • По последним данным, в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли по меньшей мере 14 человек, еще 43 получили ранения.

Константиновкаобстрел
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