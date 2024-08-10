У Білорусі після заяв Лукашенка погрожують закрити посольство України

У МЗС Білорусі заявили тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що країна може порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську диппредставництва України.

Джерело: державне агентство Белта з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі

Деталі: Після заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито зафіксовані в Білорусі українські безпілотники до МЗС країни викликали тимчасово повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш.

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Зазначається, що українському дипломату "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".

Дослівно МЗС Білорусі: "Особливо було вказано на те, що, якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську".

Що передувало: У суботу зранку самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України. За його словами, є підозра, що це ударні безпілотники.

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Після цього Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.