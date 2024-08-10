В Беларуси после заявлений Лукашенко грозятся закрыть посольство Украины

В МИД Беларуси заявили временной поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, что страна может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины.

Источник: государственное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси

Детали: После заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы зафиксированных в Беларуси украинских беспилотниках в МИД страны была вызвана временная поверенная в делах Украины в Беларуси Ольга Тимуш.

Реклама:

Отмечается, что украинскому дипломату "был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

Дословно МИД Беларуси: "Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске".

Что предшествовало: В субботу утром самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины. По его словам, есть подозрение, что это ударные беспилотники.

ВИДЕО ДНЯ

После этого Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.