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В Беларуси после заявлений Лукашенко грозятся закрыть посольство Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 19:52
В Беларуси после заявлений Лукашенко грозятся закрыть посольство Украины
МИД Беларуси, фото: Белта

В МИД Беларуси заявили временной поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, что страна может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины.

Источник: государственное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси

Детали: После заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы зафиксированных в Беларуси украинских беспилотниках в МИД страны была вызвана временная поверенная в делах Украины в Беларуси Ольга Тимуш.

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Отмечается, что украинскому дипломату "был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

Дословно МИД Беларуси: "Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске".

Что предшествовало: В субботу утром самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины. По его словам, есть подозрение, что это ударные беспилотники.

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После этого Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.

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