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У Херсонській громаді за день поранено 10 людей

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 21:56
У Херсонській громаді за день поранено 10 людей
ілюстративне фото Getty Images

У суботу в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських обстрілів дістали поранення 10 людей, серед них підліток.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова: "На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 10 людей, серед них підліток. Хлопцю 15, жінкам 40, 45, 55 і 82 роки, чоловікам 41, 53, 58, 65, 74.

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Найстарший з чоловіків тяжкий, двоє – легкопоранені, решта у стані середньої тяжкості.

Переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані ворогом дронами".

Деталі: Мрочко також нагадав, що військова міська адміністрація при пораненнях надає одноразову грошову допомогу: дорослі – 20 000 грн, діти – 30 000 грн.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: На Херсонщині в суботу розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію дітей з їхніми родинами, це стосується також мікрорайонів Гідропарк та Нафтогавань Херсона.

Херсонвійна
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