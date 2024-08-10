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В Херсонской громаде за день ранены 10 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 21:56
В Херсонской громаде за день ранены 10 человек
иллюстративное фото Getty Images

В субботу в Херсонской городской территориальной громаде в результате российских обстрелов получили ранения 10 человек, среди них подросток.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "На этот час в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 10 человек, среди них подросток. Парню 15, женщинам 40, 45, 55 и 82 года, мужчинам 41, 53, 58, 65, 74.

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Самый старший из мужчин тяжелый, двое – легкораненые, остальные в состоянии средней тяжести.

Подавляющее большинство пострадавших из Днепровского района города, и они были атакованы врагом дронами".

Детали: Мрочко также напомнил, что военная городская администрация при ранениях предоставляет единовременную денежную помощь: взрослые – 20 000 грн, дети – 30 000 грн.

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Что предшествовало: На Херсонщине расширили до 50 перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация детей с их семьями, это касается также микрорайонов Гидропарк и Нефтегавань Херсона.

Херсонвойна
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