ЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів
Неділя, 11 серпня 2024, 01:18
У ніч на неділю у Полтавській та Хмельницькій областях пролунала серія вибухів.
Джерело: "Суспільне", Карта повітряних тривог
Деталі: За інформацією місцевих кореспондентів, після опівночі у Полтавській громаді пролунало щонайменше три вибухи.
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Повітряна тривога в області триває вже понад три години.
Доповнено: Близько 3.00 на Хмельниччині також пролунала серія вибухів. В області триває повітряна тривога.
Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників.
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Нагадаємо:
- У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Повітряна тривога оголошена на більшості території країни.