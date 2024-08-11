ЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів

У ніч на неділю у Полтавській та Хмельницькій областях пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", Карта повітряних тривог

Деталі: За інформацією місцевих кореспондентів, після опівночі у Полтавській громаді пролунало щонайменше три вибухи.

Реклама:

Повітряна тривога в області триває вже понад три години.

Доповнено: Близько 3.00 на Хмельниччині також пролунала серія вибухів. В області триває повітряна тривога.

Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: