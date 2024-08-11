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ЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів

Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 01:18
ЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

У ніч на неділю у Полтавській та Хмельницькій областях пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", Карта повітряних  тривог

Деталі: За інформацією місцевих кореспондентів, після опівночі у Полтавській громаді пролунало щонайменше три вибухи.

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Повітряна тривога в області триває вже понад три години.

Доповнено: Близько 3.00 на Хмельниччині також пролунала серія вибухів. В області триває повітряна тривога.

Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників.

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Полтавська областьвибухвійна
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