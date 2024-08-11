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СМИ: На Полтавщине и Хмельнитчине прогремела серия взрывов

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 августа 2024, 01:18
СМИ: На Полтавщине и Хмельнитчине прогремела серия взрывов
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб

В ночь на воскресенье в Полтавской и Хмельницкой областях прогремела серия взрывов.

Источник: "Суспільне", Карта воздушных тревог

Детали: По информации местных корреспондентов, после полуночи в Полтавской общине прозвучало по меньшей мере три взрыва.

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Воздушная тревога в области продолжается уже более трех часов.

Дополнено: Около 3.00 в Хмельницкой области также прозвучала серия взрывов. В области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

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Полтавская областьвзрыввойна
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