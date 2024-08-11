СМИ: На Полтавщине и Хмельнитчине прогремела серия взрывов
Воскресенье, 11 августа 2024, 01:18
В ночь на воскресенье в Полтавской и Хмельницкой областях прогремела серия взрывов.
Источник: "Суспільне", Карта воздушных тревог
Детали: По информации местных корреспондентов, после полуночи в Полтавской общине прозвучало по меньшей мере три взрыва.
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Воздушная тревога в области продолжается уже более трех часов.
Дополнено: Около 3.00 в Хмельницкой области также прозвучала серия взрывов. В области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.
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Напомним:
- В субботу вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с юго-восточного направления. Воздушная тревога объявлена на большинстве территории страны.