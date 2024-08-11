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На Київщині через ракетну атаку ворога загинув чоловік і його 4-річний син

Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 06:28
На Київщині через ракетну атаку ворога загинув чоловік і його 4-річний син
Скриншот відео рятувальників

У ніч на неділю на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі Київської області. 

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Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

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