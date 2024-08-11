На Київщині через ракетну атаку ворога загинув чоловік і його 4-річний син
Неділя, 11 серпня 2024, 06:28
У ніч на неділю на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.
Джерело: ДСНС України
Деталі: Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі Київської області.
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У ніч на неділю на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина. Вони опинилися під завалами будинку. Відео: ДСНС pic.twitter.com/RKpB3D6B72— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2024
Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.
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Нагадаємо:
- Близько опівночі у Києві було чутно вибухи: ворог запускав ракети в бік столиці.
- О 3.00 у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував безпілотниками, працювала ППО.