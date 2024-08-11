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На Киевщине из-за ракетной атаки врага погиб мужчина и его 4-летний сын

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 августа 2024, 06:28
На Киевщине из-за ракетной атаки врага погиб мужчина и его 4-летний сын
Скриншот видео спасателей

В ночь на воскресенье на Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Обломки ракеты упали на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области. 

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Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. Во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими.

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