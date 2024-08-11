На Киевщине из-за ракетной атаки врага погиб мужчина и его 4-летний сын

В ночь на воскресенье на Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Обломки ракеты упали на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области.

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У ніч на неділю на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина. Вони опинилися під завалами будинку. Відео: ДСНС pic.twitter.com/RKpB3D6B72 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2024

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. Во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими.

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