На Киевщине из-за ракетной атаки врага погиб мужчина и его 4-летний сын
Воскресенье, 11 августа 2024, 06:28
В ночь на воскресенье на Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: Обломки ракеты упали на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области.
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У ніч на неділю на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина. Вони опинилися під завалами будинку. Відео: ДСНС pic.twitter.com/RKpB3D6B72— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2024
Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. Во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими.
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Напомним:
- Около полуночи в Киеве были слышны взрывы: враг запускал ракеты в сторону столицы.
- В 3.00 в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Враг атаковал беспилотниками, работала ПВО.