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Російська влада заявила про масовану нічну атаку на Курську, Воронезьку та Бєлгородську області

Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 07:57
Російська влада заявила про масовану нічну атаку на Курську, Воронезьку та Бєлгородську області
збита російською ППО ракета впала на житловий будинок у Курську, фото: РосЗМІ

Місцева російська влада заявила, що у ніч на неділю кілька російських областей зазнали масованої атаки дронами та ракетами.

Джерело: губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков

Деталі: Одна зі збитих ракет у Курській області впала на житловий будинок. Також загорілися припарковані біля багатоповерхівки авто. Наразі відомо про 13 постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані. 

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У житловому будинку вибиті шибки з першого по п'ятий поверх. На місці працюють екстрені служби.

За повідомленнями місцевої влади, система ППО цієї ночі збила у Воронезькій області 15  БПЛА. Постраждалих немає. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, комунальний об'єкт і приватні будинки. 

У Бєлгородській області безпілотники атакували місто Шебекіно. Одна багатоповерхівка загорілася, і у двох приватних будинках вибило скло. Частина міста залишилася без електропостачання.

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Також знищено безпілотник літакового типу в Бєлгородській області. Постраждалих і руйнувань немає.

Доповнено: У Міноборони РФ заявили, що нібито вночі ППО знищила чотирнадцять безпілотних літальних апаратів і чотири тактичні ракети "Точка-У" над територією Курської області. 

Ще шістнадцять БПЛА було збито над територією Воронезької області та три БПЛА - над Бєлгородською областю. 

І по одному безпілотнику знищено над територіями Брянської та Орловської областей.

Росіявійнабезпілотникиракетний удар
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