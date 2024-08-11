Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 00:02
У Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У російському Курську працювала ППО, пролунало близько 10 вибухів, пізніше влада заявила про падіння збитої ракети на житловий будинок.

Джерело: в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, ТАСС

Реклама:

Деталі: Пізно ввечері в суботу в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про ракетну небезпеку і роботу ППО в Курську.

За даними російського державного агентства ТАСС, ППО працює над Курськом, було чутно близько 10 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 00:19 Смирнов повідомив, що збита російською ППО ракета впала на житловий будинок у Курську. Виникла пожежа.

Передісторія:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
  • У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

РосіяППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки – Google

У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули

У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Усі новини...
Росія
Російська влада заявила про масовану нічну атаку на Курську, Воронезьку та Бєлгородську області
ISW: Кремль применшує масштаби подій у Курській області
Губернатор Бєлгородської області заявив, що ЗСУ утримували двох жителів села Пороз
Останні новини
12:05
фотоВчені хочуть встановити на Місяці "вуличні ліхтарі": вони будуть вищими за Статую Свободи
12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
11:58
Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА
11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
11:44
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
11:25
Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
11:14
фото Роздавали воду людям: росіяни убили 2 волонтерів у Херсоні
11:06
фотоОбіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
11:02
У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая
10:34
фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: