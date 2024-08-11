У Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок
Неділя, 11 серпня 2024, 00:02
У російському Курську працювала ППО, пролунало близько 10 вибухів, пізніше влада заявила про падіння збитої ракети на житловий будинок.
Джерело: в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, ТАСС
Реклама:
Деталі: Пізно ввечері в суботу в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про ракетну небезпеку і роботу ППО в Курську.
За даними російського державного агентства ТАСС, ППО працює над Курськом, було чутно близько 10 вибухів.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 00:19 Смирнов повідомив, що збита російською ППО ракета впала на житловий будинок у Курську. Виникла пожежа.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.