У Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок

У російському Курську працювала ППО, пролунало близько 10 вибухів, пізніше влада заявила про падіння збитої ракети на житловий будинок.

Джерело: в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, ТАСС

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Деталі: Пізно ввечері в суботу в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про ракетну небезпеку і роботу ППО в Курську.

За даними російського державного агентства ТАСС, ППО працює над Курськом, було чутно близько 10 вибухів.

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Оновлено: О 00:19 Смирнов повідомив, що збита російською ППО ракета впала на житловий будинок у Курську. Виникла пожежа.

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