Российские власти заявили о массированной ночной атаке на Курскую, Воронежскую и Белгородскую области

Сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом в Курске, фото: РосСМИ

Местные российские власти заявили, что в ночь на воскресенье несколько российских областей подверглись массированной атаке дронами и ракетами.

Источник: губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев, и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Детали: Одна из сбитых ракет в Курской области упала на жилой дом. Также загорелись припаркованные возле многоэтажки авто. Известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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В жилом доме выбиты стекла с первого по пятый этаж. На месте работают экстренные службы.

По сообщениям местных властей, система ПВО этой ночью сбила в Воронежской области 15 БПЛА. Пострадавших нет. Повреждения получили административное здание, коммунальный объект и частные дома.

В Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино. Одна многоэтажка загорелась, и в двух частных домах выбило стекла. Часть города осталась без электроснабжения.

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Также уничтожен беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Дополнено: В Минобороны РФ заявили, что якобы ночью ПВО уничтожила четырнадцать беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" над территорией Курской области.

Еще шестнадцать БПЛА было сбито над территорией Воронежской области и три БПЛА - над Белгородской областью.

И по одному беспилотнику уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей.