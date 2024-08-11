Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Краматорська: росіяни били зі "Смерча", кількість поранених зросла до 5

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 10:45
Обстріл Краматорська: росіяни били зі Смерча, кількість поранених зросла до 5
фото прокуратури

До п’яти росла кількість поранених під час ранкового удару Росії по Краматорську на Донеччині.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Зазначається, що обстріл стався о 6:10 ранку.

Реклама:

Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові та території підприємства дістали тілесні ушкодження щонайменше 5 містян. Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 і 56-річну жінок ушпиталено.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, поранення тулуба і ніг.

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, територію підприємства, торговельні приміщення, автотранспорт.

ВІДЕО ДНЯ

Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ "Смерч".

Передісторія: Внаслідок удару 10 серпня по Краматорську загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.

Наступного ранку Росія знову вдарила по інфраструктурному об'єкту.

Краматорськобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Краматорськ
Росія другий ранок поспіль б’є по Краматорську: є поранені
Росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Краматорську: є загиблий та поранені
Росіяни активізувались на Краматорському напрямку, там 28 зіткнень за добу – Генштаб
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: