Обстріл Краматорська: росіяни били зі "Смерча", кількість поранених зросла до 5

До п’яти росла кількість поранених під час ранкового удару Росії по Краматорську на Донеччині.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Зазначається, що обстріл стався о 6:10 ранку.

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Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові та території підприємства дістали тілесні ушкодження щонайменше 5 містян. Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 і 56-річну жінок ушпиталено.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, поранення тулуба і ніг.

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, територію підприємства, торговельні приміщення, автотранспорт.

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Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ "Смерч".

Передісторія: Внаслідок удару 10 серпня по Краматорську загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.

Наступного ранку Росія знову вдарила по інфраструктурному об'єкту.