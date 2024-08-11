Обстріл Краматорська: росіяни били зі "Смерча", кількість поранених зросла до 5
До п’яти росла кількість поранених під час ранкового удару Росії по Краматорську на Донеччині.
Джерело: Донецька облпрокуратура
Деталі: Зазначається, що обстріл стався о 6:10 ранку.
Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові та території підприємства дістали тілесні ушкодження щонайменше 5 містян. Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 і 56-річну жінок ушпиталено.
У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, поранення тулуба і ніг.
Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, територію підприємства, торговельні приміщення, автотранспорт.
Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ "Смерч".
Передісторія: Внаслідок удару 10 серпня по Краматорську загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.
Наступного ранку Росія знову вдарила по інфраструктурному об'єкту.