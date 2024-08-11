Обстрел Краматорска: россияне били из "Смерча", количество раненых возросло до 5

До пяти росло количество раненых во время утреннего удара России по Краматорску в Донецкой области.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: Отмечается, что обстрел произошел в 6:10 утра.

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В результате попадания средств поражения по жилой застройке и территории предприятия получили телесные повреждения по меньшей мере 5 горожан. Трех мужчин 52, 59, 73 лет, а также 42 и 56-летнюю женщин госпитализированы.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, ранения туловища и ног.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт.

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Предварительно, враг обстрелял город из РСЗО "Смерч".

Предыстория: В результате удара 10 августа по Краматорску погиб работник объекта критической инфраструктуры.

На следующее утро Россия снова ударила по инфраструктурному объекту.