Обстрел Краматорска: россияне били из "Смерча", количество раненых возросло до 5
До пяти росло количество раненых во время утреннего удара России по Краматорску в Донецкой области.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Детали: Отмечается, что обстрел произошел в 6:10 утра.
В результате попадания средств поражения по жилой застройке и территории предприятия получили телесные повреждения по меньшей мере 5 горожан. Трех мужчин 52, 59, 73 лет, а также 42 и 56-летнюю женщин госпитализированы.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, ранения туловища и ног.
Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт.
Предварительно, враг обстрелял город из РСЗО "Смерч".
Предыстория: В результате удара 10 августа по Краматорску погиб работник объекта критической инфраструктуры.
На следующее утро Россия снова ударила по инфраструктурному объекту.