Міноборони Британії показало супутникові знімки зруйнованого Росією Бахмута

зруйнована школа в Бахмуті, фото: Міноборони Британії у соцмережі Х

Британське Міноборони опублікувало супутникові знімки частини зруйнованих Росією будівель в окупованому Бахмуті Донецької області.

Джерело: знімки, опубліковані у соцмережі Х у неділю, пише "Європейська правда"

Зруйнована росіянами школа у Бахмуті

Деталі: Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бойові дії та невибіркові обстріли будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту, йдеться у повідомленні.

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Комплекс зруйнованих РФ багатоквартирних будинків у Бахмуті

Відтак школи, вокзали, житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури були пошкоджені, а в деяких випадках і зруйновані.

Зруйнована росіянами будівля залізничного вокзалу у Бахмуті

Що передувало: Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

9 серпня у МО Британії констатували, що Росія має подальший тактичний прогрес на Донеччині.