Міноборони Британії показало супутникові знімки зруйнованого Росією Бахмута
Британське Міноборони опублікувало супутникові знімки частини зруйнованих Росією будівель в окупованому Бахмуті Донецької області.
Джерело: знімки, опубліковані у соцмережі Х у неділю, пише "Європейська правда"
Деталі: Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бойові дії та невибіркові обстріли будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту, йдеться у повідомленні.
Відтак школи, вокзали, житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури були пошкоджені, а в деяких випадках і зруйновані.
Що передувало: Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.
9 серпня у МО Британії констатували, що Росія має подальший тактичний прогрес на Донеччині.