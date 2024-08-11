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Минобороны Британии показало спутниковые снимки разрушенного Россией Бахмута

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 18:08
Минобороны Британии показало спутниковые снимки разрушенного Россией Бахмута
разрушенная школа в Бахмуте, фото: Минобороны Британии в соцсети Х

Британское Минобороны опубликовало спутниковые снимки части разрушенных Россией зданий в оккупированном Бахмуте Донецкой области.

Источник: снимки, опубликованные в соцсети Х в воскресенье, пишет "Европейская правда"

Разрушенная россиянами школа в Бахмуте
Разрушенная россиянами школа в Бахмуте

Детали: Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные боевые действия и неизбирательные обстрелы зданий привели к значительным разрушениям по всему городу, говорится в сообщении.

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Комплекс разрушенных РФ многоквартирных домов в Бахмуте
Комплекс разрушенных РФ многоквартирных домов в Бахмуте

Поэтому школы, вокзалы, жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры были повреждены, а в некоторых случаях и разрушены.

Разрушенное россиянами здание железнодорожного вокзала в Бахмуте
Разрушенное россиянами здание железнодорожного вокзала в Бахмуте

Что предшествовало: В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

9 августа в МО Великобритании констатировали, что Россия имеет дальнейший тактический прогресс в Донецкой области.

БахмутВеликобританиявойна
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