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Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 20:14
Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

Російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктам інфраструктури Сумського району.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 11 серпня, ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури Сумського району.

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На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Наслідки ворожої атаки уточнюються".

Що передувало: У неділю ввечері у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. В Одесі та Сумах пролунали вибухи.

СумиСумська областьракетний ударвійна
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