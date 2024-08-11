Россияне ударили по объектам инфраструктуры Сумского района
Воскресенье, 11 августа 2024, 20:14
Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Сегодня, 11 августа, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района.
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На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Последствия вражеской атаки уточняются".
Что предшествовало: В воскресенье вечером в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Одессе и Сумах раздались взрывы.