Зеленський: Фіксуємо всі місця запуску російських ракет, кожен удар заслуговує на відповідь

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіксує всі місця, звідки Росія завдає ракетних ударів, і кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Минулої ночі наші воїни збили більш ніж 50 "Шахедів". Було й чотири балістичні ракети – росіяни запустили їх із Воронезької області.

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Ми фіксуємо всі місця, із яких російська армія завдає ударів – також Бєлгородська область, Курська, інші райони.

Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2 тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь".

Деталі: Зеленський нагадав, що одна з північнокорейських ракет у неділю вбила на Київщині двох людей – батька із 4-річним сином. Ще троє людей були поранені.

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Пряма мова: "Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, із якого району на російській території відбувся запуск. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики. Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя.

І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів".

Більше деталей: Зеленський також заявив, що пріоритетом залишається максимальне посилення української ППО та бойової авіації.

"Багато, дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", – сказав він.