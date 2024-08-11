Зеленский: Фиксируем все места запуска российских ракет, каждый удар заслуживает ответа

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует все места, откуда Россия наносит ракетные удары, и каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Прошлой ночью наши воины сбили более 50 "Шахедов". Было и четыре баллистические ракеты – россияне запустили их из Воронежской области.

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Мы фиксируем все места, из которых российская армия наносит удары – также Белгородская область, Курская, другие районы.

Только с начала этого лета и только из районов Курской области по нашей Сумщине было нанесено почти 2 тысячи ударов: артиллерия, минометы, дроны. Мы фиксируем и каждый ракетный удар. И каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа".

Детали: Зеленский напомнил, что одна из северокорейских ракет в воскресенье убила в Киевской области двух человек – отца с 4-летним сыном. Еще три человека были ранены.

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Прямая речь: "Наши эксперты четко установили, какая это ракета, и точно знаем, из какого района на российской территории состоялся запуск. Будет вполне справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Соответствующими дальнобойными ударами по местам запуска ракет из России, соответствующим уничтожением российской военной логистики. Террор должен проигрывать всегда – это базовый принцип защиты жизни.

И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами – как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней".

Больше деталей: Зеленский также заявил, что приоритетом остается максимальное усиление украинской ПВО и боевой авиации.

"Много, действительно много уже сделано для нашей возможности защищаться, но еще не все, что необходимо. Мы не прекращаем работы с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба", – сказал он.