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У Херсоні через російські обстріли в неділю одна загибла й 9 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 21:53

У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських обстрілів у неділю одна людина загинула і 9 дістали поранень, з них двоє перебувають у тяжкому стані.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "1 загибла і 9 поранених, двоє з яких – тяжкі. Такий підсумок неділі у Херсонській міській територіальній громаді.

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Жінка 93 років отримала внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям.

У важкому стані жінка 1957 і чоловік 1956 р.н. Одна жінка 1956 р.н. має легкі тілесні ушкодження. Троє жінок 1952, 1969, 1960 та троє чоловіків 1974, 1953, 1982 р.н. у стані середньої тяжкості".

Деталі: Начальник МВА уточнив, що всі постраждалі були доставлені з Дніпровського району Херсона.

Херсонвійна
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